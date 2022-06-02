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3 часа назад

«Чуть не убило меня»: сменивший пол Эллиот Пейдж вспомнил о страданиях

Мира Маркина

Актриса Эллен Пейдж прославилась в 20 лет после выхода фильма "Джуно" с ее участием. В 2020 году знаменитость заявила о смене пола и что ее зовут Эллиот. Период свое карьерного взлета теперь актер вспоминает с ужасом. В интервью журналу Esquire Эллиот вспомнил, как его заставили надеть платье на премьеру фильма "Джуно".

«Чуть не убило меня»: сменивший пол Эллиот Пейдж вспомнил о страданиях
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

"Я был замкнут в себе, воздет на каблуки, и весь этот вид — я был не в порядке. И я не знал, как говорить об этом с кем-либо", — признался актер.

По словам звезды, люди часто не понимали его чувств:

«Я хочу, чтобы люди поняли, что это *** (неприятная ситуация. — Прим. авт.) буквально чуть не убило меня».

Открыться 35-летнему Пейджу помогла коллега по фильму "Американское преступление" Кэтрин Кинер.

«Кинер научила меня не принимать близко всякую ерунду, твердо стоять на ногах, жить своей правдой и заботиться о своем сердце».

Ранее стало известно, что Херд планирует обжаловать приговор.

Звёзды,Кэтрин Кинер,Эллен Пейдж,
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