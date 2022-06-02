Жених Спирс рассказал о своих переживаниях после ее выкидыша

Возлюбленный певицы Бритни Спирс актер Сэм Асгари рассказал о том, как он переживал потерю ребенка. Его слова приводит GQ.
«Я слышал одну хорошую фразу: "Когда ребенок будет готов, он родится"»,
— заявил Асгари.
Начинающий актер подчеркнул, что говорить о выкидышах — это нормально. «С этим сталкиваются многие люди», — отметил он.
Асгари выразил надежду, что когда-нибудь станет молодым отцом. «Дети — это следующий шаг в моей жизни», — отметил жених Бритни Спирс.
Ранее сообщалось о том, что Бритни Спирс потеряла ребенка. Певица рассказала, что вместе с Асгари будет продолжать пытаться сделать семью больше.
У 40-летней певицы уже есть два сына от брака с танцором и рэпером Кевином Федерлайном, за которым она была замужем с 2004 по 2007 год, 16-летний Шон Престон Спирс Федерлайн и 15-летний Джейден Джеймс Федерлайн.