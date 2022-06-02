Жених Спирс рассказал о своих переживаниях после ее выкидыша

Возлюбленный певицы Бритни Спирс актер Сэм Асгари рассказал о том, как он переживал потерю ребенка. Его слова приводит GQ.

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«Я слышал одну хорошую фразу: "Когда ребенок будет готов, он родится"»,

— заявил Асгари.

Начинающий актер подчеркнул, что говорить о выкидышах — это нормально. «С этим сталкиваются многие люди», — отметил он.

Асгари выразил надежду, что когда-нибудь станет молодым отцом. «Дети — это следующий шаг в моей жизни», — отметил жених Бритни Спирс.

Ранее сообщалось о том, что Бритни Спирс потеряла ребенка. Певица рассказала, что вместе с Асгари будет продолжать пытаться сделать семью больше.