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1 час назад

Жених Бритни Спирс рассказал о своих переживаниях после выкидыша у певицы

Lenta.ru

Возлюбленный певицы Бритни Спирс актер Сэм Асгари рассказал о том, как он переживал потерю ребенка. Его слова приводит GQ.

Жених Спирс рассказал о своих переживаниях после ее выкидыша
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я слышал одну хорошую фразу: "Когда ребенок будет готов, он родится"»,

— заявил Асгари.

Начинающий актер подчеркнул, что говорить о выкидышах — это нормально. «С этим сталкиваются многие люди», — отметил он.

Асгари выразил надежду, что когда-нибудь станет молодым отцом. «Дети — это следующий шаг в моей жизни», — отметил жених Бритни Спирс.

Ранее сообщалось о том, что Бритни Спирс потеряла ребенка. Певица рассказала, что вместе с Асгари будет продолжать пытаться сделать семью больше.

У 40-летней певицы уже есть два сына от брака с танцором и рэпером Кевином Федерлайном, за которым она была замужем с 2004 по 2007 год, 16-летний Шон Престон Спирс Федерлайн и 15-летний Джейден Джеймс Федерлайн.

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