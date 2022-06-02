Самые яркие скандалы Юлии Снигирь

Одной из самых востребованных российских актрис – Юлии Снигирь – 2 июня исполняется 39 лет. Почему артистка тщательно скрывает личную жизнь и в каких скандалах была замечена, расскажет “Рамблер”.

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“Разлучница!”

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Слухи о романе между Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь появились еще в 2014 году, когда актеры встретились на съемках сериала “С чего начинается Родина”. К тому моменту Евгений состоял в гражданском браке с коллегой по цеху Ириной Леоновой, которая родила ему шестерых детей. В 2015 году, когда Цыганов окончательно ушел к Снигирь, Ирина носила под сердцем седьмого ребенка.

Новость о рокировке в личной жизни всех троих обрушила на Снигирь лавину гнева со стороны поклонников Евгения и Ирины. Ее обвиняли в том, что она “увела” Евгения из многодетной семьи, а экс-супругу актера жалели.

Скандал разгорелся с новой силой, когда стало известно, что после рождения седьмого ребенка Евгений стал отцом в восьмой раз. Наследника актеру подарила новая возлюбленная – Юлия. Цыганов сделал предложение Снигирь, и они расписались.

Личная жизнь под микроскопом

Прошло почти семь лет с тех событий, однако пара до сих пор не стремится демонстрировать свою любовь широкой публике. И те, кто до сих пор не смог смириться с существованием этой семьи, продолжают искать признаки неблагополучия в отношениях Снигирь и Цыганова.

Кадр из фильма "Воланд"

Ранее актеров часто раздражали вопросами о том, почему они так редко работают вместе. В одном из интервью актриса честно объяснила, что совместная работа на площадке может негативно повлиять на ее отношения с мужем. Поэтому Евгений и Юлия избегают таких проектов. Исключением стали лишь съемки в некоем зарубежном проекте.

Часто хейтеры цепляются и к внешнему виду Юлии, подмечая, что якобы после заключения брака с Евгением женщина стала таять на глазах. О болезненной худобе актриса высказалась в соцсетях:

“Да, я похудела. Так получилось. Я не за худобу, а здоровье. Каждому комфортно и красиво в своем весе. Да здравствует ЗОЖ!”

Кстати, о своих комплексах по поводу внешности Снигирь рассказала в большом интервью Ксении Собчак. Ведущую выпуска поразило признание актрисы в том, что ее дразнили в школе за худобу.

Талант: отсутствует

Если с комплексами и едкими комментариями Снигирь научилась справляться, то уколы в ее сторону, касающиеся карьеры, сильно ранят звезду. Так в апреле 2021 года актриса вступила в публичную полемику в одной из соцсетей. А поводом стал нелицеприятный отзыв журналистки Божены Рынской об актерской игре Юлии в сериале “Хороший человек”:

“Отличные актеры почти все. Но я не понимаю восхищения этой ролью Юлии Снигирь. Она интеллигентная красавица. Но на мой сугубо личный взгляд харизмы для десяти серий маловато. Я не понимаю, где тут хваленая актерская игра. Это чисто мое субъективное мнение или вам тоже так показалось?”

Снигирь поспешила ответить на критику.

“Божена Рынска написала про сериал “Хороший человек” и про то, что я плохая актриса, и у меня мало харизмы. К Божене у меня вопросов нет – тут все ясно. Дело в другом. В ленте мне попался этот текст из-за некоторых комментариев и лайков. Вот Наталья Ртищева, в свое время расхваливавшая сериал и называющая меня “пьянящей настойкой”, вдруг согласна с Боженой. Или некая Марина Девич, написавшая когда-то сценарий про Салтычиху, над которым мы с режиссером Егором Анашкиным бились из последних, чтобы прекратить это во что-то более-менее приемлемое, тоже считает меня плохой актрисой вдруг. И так далее. Вот это я никогда не пойму”.

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