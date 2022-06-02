"Все серьезно": отец Киркорова раскрыл правду о своем здоровье

Уже два месяца музыкант и народный артист России Бедрос Киркоров находится в больнице, и лишь совсем недавно его на какое-то время выписали. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам артистка, у него крайне сложная ситуация с позвоночником. Из-за своего самочувствия он даже перенес празднование своего юбилея перенес на сентябрь.
"У меня все серьезно, никто не хочет делать операцию, неординарный случай. Не могут вытащить косточку, которая нажимает на нервные клетки, а они не дают свободной ходьбы. Как электричество бьет по ноге",
— признался Киркоров.
Второго июня народному артисту исполнилось 90 лет.
Ранее стало известно, что Киркоров стеснялся отца из-за бедного детства.