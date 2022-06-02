Подольская рассказала о недвижимости матери

«Мама уделяет саду и огороду много времени, у нее есть помощник. Вы не представляете, какой красоты у нас сад — просто картинка! Веточка к веточке, цветочек к цветочку. В нашем саду есть яблони, груши, сливы. Из ягод — малина, голубика, выращиваем много зелени»,