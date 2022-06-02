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1 час назад

Джонни Депп после победы в суде заявил, что истина никогда не умирает

Газета.Ruиещё 1

Актер Джонни Депп прокомментировал в социальных сетях победу в суде по делу о клевете над своей бывшей женой Эмбер Херд. По его словам, эта история изменила его жизнь.

Депп после победы в суде заявил, что истина никогда не умирает
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Депп рассказал, что на него вылился целый поток ненависти, хотя на нем не было никакой вины и истинной его целью в суде было добиться правды. Это он считал своим долгом перед детьми и всеми людьми, кто в него верил.

"Я наконец-то спокоен, добившись этого. Я ощутил на себе колоссальную любовь, поддержку и доброту со всего мира",

- цитирует актера сайт "Аргументы и факты".

Звёзды,Джонни Депп,
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