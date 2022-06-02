Депп после победы в суде заявил, что истина никогда не умирает

Актер Джонни Депп прокомментировал в социальных сетях победу в суде по делу о клевете над своей бывшей женой Эмбер Херд. По его словам, эта история изменила его жизнь.

Депп рассказал, что на него вылился целый поток ненависти, хотя на нем не было никакой вины и истинной его целью в суде было добиться правды. Это он считал своим долгом перед детьми и всеми людьми, кто в него верил.