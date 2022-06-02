"Ногами и трудом": Волочкова осадила Беркову

Совсем недавно балерина Анастасия Волочкова выступила секундантом друга Никиты Джигурды во время поединка в турнире по боям без правил Epic Fighting.

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На мероприятии к Анастасии обратилась звезда фильмов для взрослых Елена Беркова, которая пыталась вызвать балерину на поединок. Волочкова, в свою очередь, отклонила вызов:

"Я силу свою проявляю не физически. Я имя зарабатывала свое ногами и физическим трудом".

Бывшая участница "Дома-2" Беркова назвала Волочкову неудачницей и всеми силами старалась ее спровоцировать, однако ей это сделать так и не удалось.