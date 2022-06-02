«Тонко, творчески и красиво!»: Билан объяснился в любви МакSим

Российский певец Дима Билан в социальных сетях признался певице МакSим в любви. Он также поблагодарил ее за совместный трек «Знаешь ли ты».
— Совсем скоро мир увидит нашу совместную видеоисторию «Знаешь ли ты»! Будет тонко, творчески и красиво! По-другому с тобой быть не может, — заявил музыкант.
Билан пообещал поклонникам совместное видео с МакSим и добавил, что для него было честью прикоснуться к столь культовой песне, передает РИА Новости.
18 апреля МакSим вернулась на большую сцену после болезни. Она стала специальным гостем очередного выпуска шоу «Маска», где своим появлением шокировала как зрителей, так и членов жюри.
Этот выход на сцену стал первым для МакSим с прошлого года, когда она перенесла тяжелую болезнь. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.