Как постарели красавчики Лео и Коул из “Зачарованных”

С первых эпизодов сериал “Зачарованные” стал набирать бешеную популярность. Многим зрителям полюбились не только главные героини – сестры Холливелл – но и многие другие персонажи из числа постоянных. В частности, демон Бальтазар и ангел Лео. Что с ними сейчас? Расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадры из сериала "Зачарованные" Кадры из сериала "Зачарованные"

Американцу Брайану Краузе роль Лео принесла известность, о которой он и не мог мечтать. До этого актер снимался в фильме “Возвращение в Голубую лагуну” (1991) вместе с Миллой Йовович. Но дебют принес ему лишь номинацию в премии “Золотая малина” – “Худшая новая звезда”.

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В “Зачарованных” персонаж Брайана появляется только в седьмой серии первого сезона. И до самого закрытия сериала Лео оберегал сестер Холливелл.

После “Зачарованных” предложений поучаствовать в крупных проектах Брайану не поступало. Хотя если взглянуть на фильмографию этого актера, то она насчитывает не один десяток ролей. В амплуа режиссера, продюсера и сценариста Краузе тоже не удалось реализоваться. Актер пропал из виду, у него начались проблемы с алкоголем. Но со временем Краузе смог взять себя в руки.

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Одни из последних значимых ролей Брайана – в сериале “Шифр” (2021), S.W.A.T. (2017), “Касл” (2009-2016) и “Династия” (2017-2022).

Если пристально изучить страницы актера в соцсетях, можно заметить, что будто бы карьера занимает Брайана все меньше. Он часто путешествует, увлекается гольфом. Личную жизнь актер не афиширует. С единственной известной на сегодняшний день женой – Бет Брюс – Краузе развелся еще в начале нулевых. Возможно, одной из причин стал роман с исполнительницей роли Фиби, Алиссой Милано.

Джулиан МакМэхон, сын одного из премьер-министров Австралии, до съемок в “Зачарованных” строил карьеру модельном бизнесе. Будучи студентом юрфака Сиднейского университета, он уже покорял подиумы Парижа, Милана, Рима и Нью-Йорка.

Но несмотря на эти заслуги, изначально контракт с Джулианом подписали короткий – всего на один сезон. Но участие МакМэхона только прибавило популярность сериалу о ведьмах, поэтому обаятельный и опасный демон Коул (он же Бальтазар) задержался.

После съемок в “Зачарованных” актер (в отличие от его коллеги Краузе) оседлал волну успеха. Ему предложили роль в популярном сериале “Части тела”. Участие в проекте превратило МакМэхона в секс-символа того времени. Он сыграл циничного и беспринципного пластического хирурга, который крутил романы со своими пациентками. За эту роль актера номинировали на “Золотой глобус”.

Также австралиец успел сняться в фильмах “РЭД”, “Другой день” и “Фантастическая четверка”.

Сейчас актер вплотную занят съемками в сериале “ФБР: Самые разыскиваемые преступники”, где играет роль агента Джесса Лакруа.

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Джулиан активно ведет странички в соцсетях, где публикует снимки того, что остается “за кадром”.