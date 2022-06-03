Дженнифер Лопес появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети

«С ней что-то не так. Она выглядит странно», «Она далеко не красотка без всей этой чепухи на лице!», «Она выглядит старой», «Абсолютно не на что смотреть, когда она не в сценическом образе», «Наконец-то мы тебя увидели настоящую», — высказывались они.