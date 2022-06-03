“Ее муж поднимал на меня руку”: приемная дочь Понаровской

Еще до рождения сына Ирина Понаровская удочерила девочку. Певицу не смутило, что малышка была темнокожей. Однако после того, как Ирина сама стала биологической мамой, то сразу вернула Настю в детский дом.

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Сейчас Анастасия Кормышева не таит обиды на певицу, но вспоминает, что второй муж приемной мамы нередко поднимал руку на девочку, а Понаровская тем временем не могла возразить супругу.

“Ее муж поднимал на меня руку, в памяти – агрессия. Этот человек плохой, он меня обижал. А сама Ирина была заложником обстоятельств. Она была за мужчиной и ничего не могла сделать”, – рассказала Анастасия в программе на телеканале НТВ.

Известно, что на решение вернуть девочку обратно в детдом настоял муж Понаровской Вейланд Родд-младший. В 1984 году певица родила супругу сына и мужчина посчитал Настю лишней в их семье. Ирине было тяжело принять непростое решение, но выбор был сделан в пользу мужа. Анастасия Кормышева не часто встречается с “мамой”.

Их последняя встреча прошла довольно сухо. Настя хочет общаться с “родительницей”, но уверена, что самой Ирине Витальевне это не нужно.