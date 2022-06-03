Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
1 час назад

“Ее муж поднимал на меня руку”: приемная дочь Понаровской

New Magazine

Еще до рождения сына Ирина Понаровская удочерила девочку. Певицу не смутило, что малышка была темнокожей. Однако после того, как Ирина сама стала биологической мамой, то сразу вернула Настю в детский дом.

“Ее муж поднимал на меня руку”: приемная дочь Понаровской
Фото: New MagazineNew Magazine

Сейчас Анастасия Кормышева не таит обиды на певицу, но вспоминает, что второй муж приемной мамы нередко поднимал руку на девочку, а Понаровская тем временем не могла возразить супругу.

“Ее муж поднимал на меня руку, в памяти – агрессия. Этот человек плохой, он меня обижал. А сама Ирина была заложником обстоятельств. Она была за мужчиной и ничего не могла сделать”, – рассказала Анастасия в программе на телеканале НТВ.

Известно, что на решение вернуть девочку обратно в детдом настоял муж Понаровской Вейланд Родд-младший. В 1984 году певица родила супругу сына и мужчина посчитал Настю лишней в их семье. Ирине было тяжело принять непростое решение, но выбор был сделан в пользу мужа. Анастасия Кормышева не часто встречается с “мамой”.

Их последняя встреча прошла довольно сухо. Настя хочет общаться с “родительницей”, но уверена, что самой Ирине Витальевне это не нужно.

“Конечно, она боится встречи со сной. Она же понимает, что моей вины в том, что произошло нет никакой. Если бы она захотела встретиться, я бы согласилась”, – говорит Анастасия.

Звёзды,Ирина Понаровская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители