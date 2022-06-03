Тигран Кеосаян: «Хмельницкая не виновата, что я встретил Маргариту»

«Она правильно воспитанная жена. Мне безумно нравится, что Рита делает. Я просто искренне радуюсь, что этот человек просто есть на планете Земля. Не перестаю удивляться и кайфовать от нее. Она отвечает за быт. У нас есть четкое разделение обязанностей. Я думаю и пишу в кабинете, а она кормит детей. Все делается для того, чтобы мне было комфортно. Маргарита готовит фантастически. Она абсолютно классическая кавказская супруга. У нее очень много дел. Удивляюсь, как все таланты умещаются в ней, такой красивой и субтильной женщине. Клянусь, я сейчас не являюсь ее рекламным менеджером», — сказал он.