Тигран Кеосаян: «Хмельницкая не виновата, что я встретил Маргариту»

В 2014 году Тигран Косаян развелся с актрисой Аленой Хмельницкой после 20 лет брака. Ведщий не отрицает, что расставание произошло из-за его чувств к журналистке Маргарите Симоньян.
При этом ведущий сумел сохранить теплые отношения с бывшей женой. Более того, с Хмельницкой дружит и Маргарита. Об этом сообщает издание StarHit.
«Мы все поддерживаем отношения. Бывало, вместе отдыхали. Во всех ситуациях надо людьми оставаться. Так получилось. Моя обязанность содержать Алену, она мать моих детей. Она воспитала дочерей так, что мне за них не стыдно. Алена как была мне родным человеком, так и остается! Она не виновата, что я встретил любимую Маргариту. Я ушел из семьи. Это моя вина. Ну как моя вина... Жизнь так сложилась».
О Симоньян ведущий отзывается исключительно в положительном ключе Кеосаяну. Журналистка также родила ему троих детей. Правда, об их жизни пара не распространяется.
«Она правильно воспитанная жена. Мне безумно нравится, что Рита делает. Я просто искренне радуюсь, что этот человек просто есть на планете Земля. Не перестаю удивляться и кайфовать от нее. Она отвечает за быт. У нас есть четкое разделение обязанностей. Я думаю и пишу в кабинете, а она кормит детей. Все делается для того, чтобы мне было комфортно. Маргарита готовит фантастически. Она абсолютно классическая кавказская супруга. У нее очень много дел. Удивляюсь, как все таланты умещаются в ней, такой красивой и субтильной женщине. Клянусь, я сейчас не являюсь ее рекламным менеджером», — сказал он.
До этого мы рассказывали, что жена Уилла Смита впервые высказалась о скандале на "Оскаре".