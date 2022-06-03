Лена Катина призналась, что много лет не общается с Волковой

Певица Лена Катина в разговоре с Teleprogramma.pro заявила, что много лет не общалась с экс-коллегой по группе "Тату" Юлией Волковой.
"Мы не общаемся уже много лет, но есть какие-то общие темы, которые нас связывают и могут связать вновь",
- уточнила Катина.
Отвечая на вопрос о стадии разработки сериала про "Тату", певица напомнила, что сейчас в России заморожено множество проектов.
По словам Катиной, более подробная информация появится тогда, когда проекты "отморозятся". Она также прокомментировал информацию о том, что Волкова отказалась принимать участие в съемках сериала про "Тату".
"Честно говоря, я ничего не знаю о том, что Юля отказалась. Но, может быть, мы говорим про разные сериалы. Такое тоже возможно",
- резюмировала певица.