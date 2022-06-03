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1 час назад

Бедрос Киркоров рассказал, почему не живет со второй женой

Passion.ru

2 июня известный артист и отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров отметил 90-летие. На банкете по этому поводу собралась семья, близкие друзья и коллеги именинника. Приехала поздравить мужа и вторая супруга Людмила Смирнова.

Бедрос Киркоров рассказал, почему не живет со второй женой
Фото: Passion.ruPassion.ru

Бедрос Киркоров и Людмила Смирнова познакомились в 1992 году, во время одной из командировок артиста. Ему тогда было уже 60 лет, ей — 42. Но тогда Бедрос Киркоров жил счастливо с первой супругой Викторией.

Людмила и Бедрос обвенчались в 1997 году и поселились в Великом Новгороде. Но теперь стало известно, что супруги уже несколько лет не живут вместе.

Об этом Бедрос Киркоров накануне своего юбилея рассказал «Комсомольской правде».

Выяснилось, что после рождения долгожданных внуков Аллы-Виктории и Мартина Бедрос Киркоров собрал чемоданы и уехал от жены в Москву.

«Предлагал и ей, но она патриотка своего города. Мы не развелись, она приезжает ко мне. Но здесь жить не хочет. А я сам все из-за внуков все бросил, даже сцену, только ими занимаюсь. Это самое главное», — поделился семейными тайнами юбиляр.

Он отметил, что с супругой-профессором прожил в Великом Новгороде несколько десятков лет, но теперь они ездят друг к другу в гости.

Напомним, первой женой Бедроса Киркорова была красавица Виктория. В нее он влюбился во время концерта. Он выступал, она сидела с такой же красивой мамой в зале. Предложение руки и сердца Бедрос сделал через несколько дней, а через месяц влюбленные поженились.

Виктория Киркорова ушла из жизни в возрасте 55 лет в 1994 году после продолжительной болезни.

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