Эмили Ратаковски высмеяли в сети за нелепый наряд и кроссовки

Американскую супермодель и предпринимательницу Эмили Ратаковски высмеяли в сети за нелепый наряд. Соответствующие фото и комментарии приводит издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели 30-летнюю знаменитость на улицах Нью-Йорка в облегающей юбке с заниженной талией сиреневого цвета и коротком топе с принтом в розово-оранжевых тонах. Свой образ она дополнила маленькой черной сумкой бренда Miu Miu, солнцезащитными очками, а также небрежной укладкой и спортивными кроссовками.

Отмечается, что манекенщица в данном наряде отправилась на деловую встречу в свой офис, который находится на Манхэттене.