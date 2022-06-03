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1 час назад

Эмили Ратаковски высмеяли в сети за нелепый наряд и кроссовки

Lenta.ru

Американскую супермодель и предпринимательницу Эмили Ратаковски высмеяли в сети за нелепый наряд. Соответствующие фото и комментарии приводит издание Daily Mail.

Эмили Ратаковски высмеяли в сети за нелепый наряд и кроссовки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Папарацци запечатлели 30-летнюю знаменитость на улицах Нью-Йорка в облегающей юбке с заниженной талией сиреневого цвета и коротком топе с принтом в розово-оранжевых тонах. Свой образ она дополнила маленькой черной сумкой бренда Miu Miu, солнцезащитными очками, а также небрежной укладкой и спортивными кроссовками.

Отмечается, что манекенщица в данном наряде отправилась на деловую встречу в свой офис, который находится на Манхэттене.

Поклонники были озадачены внешним видом Ратаковски и подняли ее на смех. «Странная одежда», «Не знает, как привлечь к себе внимание, вот и приходится идти на радикальные меры», «В последнее время ее трудно отличить от Джулии Фокс», «Ей пора нанять нормального стилиста», «Отжала наряд у Кардашьян», — высказались они.

Звёзды,Джулия Фокс,
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