Ким Кардашьян не пустили на празднование юбилея Елизаветы II

«Ким редко отказывают в посещении каких-либо мероприятий, так что это было довольно удивительно, тем более что она не часто посещает Великобританию. Ким и Пит любят королевскую семью и очень хотели быть частью этого особенного праздника», - сообщили представители Кардашьян.