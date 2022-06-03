Ким Кардашьян не пустили на празднование юбилея Елизаветы II

Букингемский дворец отклонил просьбу Ким Кардашьян посетить вечеринку по случаю Платинового юбилея Елизаветы II. Об этом сообщило издание DailyMail.
По словам источника издания, Ким настроена решительно. Вместе с бойфрендом Питом Дэвидсоном они пытаются приобрести билеты другими способами. Звезда даже не против, если билеты будут «не VIP».
«Ким редко отказывают в посещении каких-либо мероприятий, так что это было довольно удивительно, тем более что она не часто посещает Великобританию. Ким и Пит любят королевскую семью и очень хотели быть частью этого особенного праздника», - сообщили представители Кардашьян.
Известно, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон прилетели в Великобританию на этой неделе.
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