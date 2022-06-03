Как знаменитости воюют с соседями

Эти звезды крайне неуживчивые.

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Любовь Успенская

Певица стала участницей очередного скандала. На прогулке со своей собакой ей не понравилось поведение соседского бульдога. Певица погналась за собакой и стала на чужом участке его хлестать поводком прямо на глазах у хозяйки. Хозяйка подала на Успенскую в суд.

Леонид Ярмольник

Из-за собак испортились отношения и у Леонида Ярмольника с соседями. Дело в том, что актёр, прогуливаясь со своими собаками, никогда не надевает на них поводок. В 2010-м питомец Ярмольника уже покусал двухлетнюю девочку. Но и это не заставило актёра держать собак на привязи. Тогда предприимчивые соседи решили проучить артиста. Они все время открывали ворота знаменитости, чтобы собаки убегали. Только это заставило его посадить питомцев на поводок.

Анастасия Волочкова

Любительница шпагатов и растяжек решила справить нужду на своем участке под елочкой. Но неудачно попала в кадр своей соседки по дому. Та как раз успела запечатлеть эту картину. Снимки чудесным образом попали в сеть. Балерину возмутило вмешательство посторонних в ее частную жизнь и она подала в суд на соседку.

Вера Сотникова

Актриса Вера Сотникова судится с соседом по даче в элитном поселке Пушкино. Пока артистка восстанавливалась после перенесенного коронавируса, соседний участок купил мужчина, на котором находились все коммуникации артистки: септик и счетчик. Женщина пыталась интеллигентно объяснить соседу, что именно ее не устраивает. Но тот ни в какую, еще и нахамил.

Витас