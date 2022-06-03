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1 час назад

Анна Семенович рассказала о своих радостях в жизни

Моя Москва.онлайниещё 1

По данным «Центральной службы новостей», 42-летняя российская исполнительница Анна Семенович рассказала поклонникам о том, чему радуется больше всего. Женщина отметила, что счастье — это «совокупность моментов» и «умение замечать хорошее вокруг».

Семенович рассказала о своих радостях в жизни
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Видеть кайф и в работе, и в отдыхе, и в друзьях, и в любви! Кайфовать от чашки кофе утром, от морского воздуха, от концерта и от работы на студии. Просто быть открытой миру и знать, что всё лучшее впереди.

— Анна Семенович, российская исполнительница.

По словам женщины, она не собирается стареть, ведь «возраст — это лишь цифра в голове». Конкретно для Семенович — «27 лет».

Звёзды,Анна Семенович,
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