Семенович рассказала о своих радостях в жизни

По данным «Центральной службы новостей», 42-летняя российская исполнительница Анна Семенович рассказала поклонникам о том, чему радуется больше всего. Женщина отметила, что счастье — это «совокупность моментов» и «умение замечать хорошее вокруг».
Видеть кайф и в работе, и в отдыхе, и в друзьях, и в любви! Кайфовать от чашки кофе утром, от морского воздуха, от концерта и от работы на студии. Просто быть открытой миру и знать, что всё лучшее впереди.
— Анна Семенович, российская исполнительница.
По словам женщины, она не собирается стареть, ведь «возраст — это лишь цифра в голове». Конкретно для Семенович — «27 лет».