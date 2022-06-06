Яна Рудковская призналась, что всегда хотела большую семью

Продюсер Яна Рудковская в беседе с NEWS.ru заявила, что всегда хотела большую семью. Она также выразила надежду, что сможет родить еще детей.
"У нас есть дом для гостей и будет пространство, в котором будет собираться семья. У меня двое взрослых сыновей, им по 20 лет, и у них уже есть девушки. То есть нас много, у меня четверо сыновей. И это не предел, я надеюсь. Мне всегда хотелось большую семью", - призналась Рудковская.
Она добавила, что практически закончила ремонт в своем особняке. Продюсер уточнила, что уже познакомилась с возлюбленными старших сыновей. По ее словам, "главное, чтобы девушки нравились моим сыновьям, им тоже непросто понравиться".