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50 минут назад

Яна Рудковская призналась, что всегда хотела большую семью

Газета.Ru

Продюсер Яна Рудковская в беседе с NEWS.ru заявила, что всегда хотела большую семью. Она также выразила надежду, что сможет родить еще детей.

Яна Рудковская призналась, что всегда хотела большую семью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"У нас есть дом для гостей и будет пространство, в котором будет собираться семья. У меня двое взрослых сыновей, им по 20 лет, и у них уже есть девушки. То есть нас много, у меня четверо сыновей. И это не предел, я надеюсь. Мне всегда хотелось большую семью", - призналась Рудковская.

Она добавила, что практически закончила ремонт в своем особняке. Продюсер уточнила, что уже познакомилась с возлюбленными старших сыновей. По ее словам, "главное, чтобы девушки нравились моим сыновьям, им тоже непросто понравиться".

Звёзды,Яна Рудковская,
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