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42 минуты назад

Жену Олега Газманова раскритиковали за публичный комментарий Павлу Прилучному

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Жену Олега Газманова раскритиковали за публичный комментарий Павлу Прилучному.

Жену Газманова раскритиковали за публичный комментарий Прилучному
Фото: 0video.ru0video.ru

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный на протяжении нескольких недель отдыхает на острове Маврикий в компании своей коллеги по работе Зепюр Брутян. Мужчина часто делится фотографиями со своей спутницей, но иногда радует снимками, где он запечатлен один.

Стоит отметить, что в профиле Павла появился снимок, сделанный в бассейне. Там он сидит спиной к фотографу на краю бассейна, демонстрируя фанатам свои накаченные мышцы.

Не прошла мимо снимка и супруга Олега Газманова, Марина. «Хорош», - написала она под постом, добавив эмодзи в виде огня.

Поклонникам не понравилось, что Газманова, будучи замужней женщиной, пишет такие фразы Прилучному.

«Лучше бы обняли мужа», - написали хейтеры в социальной сети.

Звёзды,Олег Газманов,
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