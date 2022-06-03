Жену Газманова раскритиковали за публичный комментарий Прилучному

Жену Олега Газманова раскритиковали за публичный комментарий Павлу Прилучному.

Фото: 0video.ru 0video.ru

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный на протяжении нескольких недель отдыхает на острове Маврикий в компании своей коллеги по работе Зепюр Брутян. Мужчина часто делится фотографиями со своей спутницей, но иногда радует снимками, где он запечатлен один.

Стоит отметить, что в профиле Павла появился снимок, сделанный в бассейне. Там он сидит спиной к фотографу на краю бассейна, демонстрируя фанатам свои накаченные мышцы.

Не прошла мимо снимка и супруга Олега Газманова, Марина. «Хорош», - написала она под постом, добавив эмодзи в виде огня.

Поклонникам не понравилось, что Газманова, будучи замужней женщиной, пишет такие фразы Прилучному.