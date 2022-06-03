Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла секрет своей стройности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Знаменитость поделилась фотографией, на которой она позирует с нюдовым макияжем в черном худи. На изображении она разместила текст, в котором рассказала, что ее тело изменилось «внутри и снаружи» после того, как она начала пить сок сельдерея раз в два дня перед завтраком.

Модель добавила, что соответствующая диета дает ей необходимое количество энергии для того, чтобы заниматься спортом не менее четырех раз в неделю.