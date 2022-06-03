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1 час назад

У Эмбер Херд нет денег, чтобы возместить Джонни Деппу ущерб, нанесенный клеветой

Клео.Ру

Актриса продолжает жаловаться, но пользователи сети ей не верят.

У Эмбер Херд нет денег, чтобы возместить Джонни Деппу ущерб
Фото: клео.руклео.ру

Интерес к паре Эмбер Херд и Джонни Деппа не утих после того, как судебный процесс завершился и был вынесен вердикт. Актриса очень эмоционально высказалась, заявив, что теперь не верит в свободу слова и в то, что женщин в этом обществе поддерживают. По ее мнению, дам продолжат подвергать абьюзу.

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Через некоторое время после таких высказываний с журналистами пообщался адвокат актрисы. Оказалось, что знаменитость недовольна решением еще по одной причине – ей банально нечем платить. Согласно решению суда, она должна возместить ущерб Джони в размере 10 млн. долларов. Еще 5 млн. долларов – это судебные издержки, оплата услуг адвокатов и другие расходы.

Получается, что гонорары, которые Эмбер получит в ближайшем будущем за съемки в фильмах и сериалах, будут у нее изыматься в пользу погашения долга. Фактически, актриса будет работать на своего бывшего мужа. При этом у нее свободных денег не останется.

Пользователи сети считают такое наказание нормальным. Они напоминают Херд, что именно она несколькими годами ранее разрушила карьеру Джонни. Дама оклеветала его из-за многочисленных обид. Тогда актер выплатил все, что ему присудил суд. Это был ни один миллион долларов.

Херд, которая обещала часть от суммы отправить на благотворительность, но так и не сделала это. Всю сумму актриса потратила на себя и свои собственные нужды.

Депп фактически сидел без работы. Его героев убрали изо всех фильмов. Единственная компания, которая не разорвала с ним рекламный контракт – это модный дом Dior. Кстати, по завершении судебного процесса именно они оказались в большом плюсе. Спрос на парфюм, который все это время рекламировал Джонни, вырос в два раза.

Вместо сочувствия, поклонники обсуждают внешность актрисы. Они заметили, что всего за пять лет из хорошей, очаровательной девушки Эмбер превратилась в грузную женщину. Подписчики уверены, что такой типаж будет в кино не востребован, тем более, что актерские способности у Херд не особо выдающиеся.

Звёзды,Джонни Депп,
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