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56 минут назад

Популярная блогерша купила квартиру за 123,4 миллиона рублей

Lenta.ru

Популярный российский блогер Карина Кросс купила квартиру. Об этом сообщил ее коллега по цеху Гусейн Гасанов в комментарии для YouTube-шоу «Что узнала Алла?» на премии «Жара Music Awards».

Популярная блогерша купила квартиру за 123,4 миллиона рублей
Фото: lenta.rulenta.ru

Гасанов рассказал, что сумма сделки составила два миллиона долларов (около 123,4 миллиона рублей).

«Вы видели новую квартиру Карины Кросс? Она за нее два миллиона долларов отдала! Два миллиона долларов!» — воскликнул 27-летний блогер. На видео в YouTube Кросс засмеялась, однако никак не прокомментировала эту информацию.

Гасанов не ответил, где именно была приобретена квартира, однако в СМИ предполагают, что собственная жилплощадь Кросс находится в Москве — девушка проводит большую часть времени именно в этом городе.

Звёзды,Гусейн Гасанов,
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