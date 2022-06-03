Популярная блогерша купила квартиру за 123,4 миллиона рублей

Популярный российский блогер Карина Кросс купила квартиру. Об этом сообщил ее коллега по цеху Гусейн Гасанов в комментарии для YouTube -шоу «Что узнала Алла?» на премии «Жара Music Awards».

«Вы видели новую квартиру Карины Кросс? Она за нее два миллиона долларов отдала! Два миллиона долларов!» — воскликнул 27-летний блогер. На видео в YouTube Кросс засмеялась, однако никак не прокомментировала эту информацию.

Гасанов не ответил, где именно была приобретена квартира, однако в СМИ предполагают, что собственная жилплощадь Кросс находится в Москве — девушка проводит большую часть времени именно в этом городе.