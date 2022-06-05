Николаев назвал настоящую причину расставания с Пугачевой

На пике своей популярности в 1986 году Игорь Николаев ушел из группы Аллы Пугачевой «Рецитал» и поехал в свой гастрольный тур по России.
Певец вспоминает, что тогда Пугачева смогла спокойно принять его резкий уход. Певица первая сделала шаг навстречу и начала общение вновь, пишет «Киноафиша».
«Мы буквально через полгода поехали вместе в Японию. В итоге все было замечательно, но это был уже совершенно другой уровень отношений. Я был в совершенно другом статусе, который был комфортнее. Раз – и мы все были на равных. Она молодец»,
– сказал артист.