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2 часа назад

Игорь Николаев назвал настоящую причину расставания с Пугачевой

РИА "ФедералПресс"иещё 1

На пике своей популярности в 1986 году Игорь Николаев ушел из группы Аллы Пугачевой «Рецитал» и поехал в свой гастрольный тур по России.

Николаев назвал настоящую причину расставания с Пугачевой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Певец вспоминает, что тогда Пугачева смогла спокойно принять его резкий уход. Певица первая сделала шаг навстречу и начала общение вновь, пишет «Киноафиша».

«Мы буквально через полгода поехали вместе в Японию. В итоге все было замечательно, но это был уже совершенно другой уровень отношений. Я был в совершенно другом статусе, который был комфортнее. Раз – и мы все были на равных. Она молодец»,

– сказал артист.

Звёзды,Алла Пугачева,Игорь Николаев,
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