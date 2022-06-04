Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
2 часа назад

Собчак раскрыла стоимость обучения дочери Литвиновой в Европе

Мослентаиещё 2

Стоимость обучения дочери актрисы Ренаты Литвиновой Ульяны Добровской в Европе в своем Telegram-канале раскрыла журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Собчак раскрыла стоимость обучения дочери Литвиновой в Европе
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.comPavel Kashaev / Globallookpress.com

«Ульяна Добровская учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена. И вот на финальном фэшн-показе года она показала свою коллекцию», — написала Собчак, подкрепив пост фотографиями с показа.

Журналистка отметила, что грузинский дизайнер Демна Гвасалия, который вместе с Литвиновой и Земфирой был на показе, тоже учился в этой академии. Стоимость учебы в учреждении составляет от 7,5 тысячи долларов в год, уточнила она.

Ранее Собчак отреагировала на упрек в злоупотреблении своей фамилией. Телеведущая отметила, что не делает ничего ужасного или криминального, что ей не сошло бы с рук, будь у нее другая фамилия.

Звёзды,Ульяна Добровская,Демна Гвасалия,Ксения Собчак,Рената Литвинова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители