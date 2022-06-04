Наняла киллера и поцеловала брата: громкие скандалы Джоли

Четвертого июня голливудская звезда, мама шестерых детей, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли отмечает свой день рождения. Она сумела добиться небывалых высот в карьере, но при этом не обошлось и без скандалов. О некоторых громких историях Анджелины Джоли читайте в материале "Рамблера".

Наняла киллера

Между Анджелиной Джоли и ее родителями Джоном Войтом и Маршелин Бертан всегда были сложные отношения. Некоторое время актриса даже принимала запрещенные вещества, чтобы хоть как-то заглушить боль. И однажды, из-за нахлынувшей на нее депрессии, она пыталась покончить со своей жизнью. Для второй попытки Джоли наняла киллера, договорившись в течение месяца выплачивать ему аванс. когда дело уже близилось к логическому завершению, убийца смог отговорить Анджелину от подобного решения.

Поцеловала брата

Мало кто знает, но у актрисы есть старший брат Джеймс Хейвен. В 2000 году Анджелина Джоли получила премию "Оскар" за фильм "Прерванная жизнь", и на вечеринке издания Vanity Fair после церемонии она страстно поцеловала родного брата в губы. Поцелуй запечатлели папарацци, и на протяжении долгого времени Джоли и Хейвену приписывали роман. Позже брат с сестрой прокомментировали случившееся в интервью для журнала People:

"Во-первых, мы лучшие друзья. И это был не какой-то странный поцелуй с открытыми ртами. Обидно, что нечто такое красивое и чистое можно превратить в цирк".

Закрутила роман с мужчиной мамы

Отношения Анджелины Джоли с матерью усугубились после того, как Маршелин Бертан узнала, что ее 16-летняя дочь является любовницей ее возлюбленного мужчины. Тогда Маршелин уже несколько лет была в разводе с Джоном Войтом.

Биограф Анджелины Джоли и принцессы Дианы журналист Эндрю Мортон рассказал, что Маршелин была вне себя от злости, когда узнала о связи дочери с ее партнером: