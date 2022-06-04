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50 минут назад

Мадонна вызвала беспокойство фанатов фотосессией в постели

Газета.Ru

63-летняя певица Мадонна снялась в кровати и насторожила поклонников. Фотографиями, вызвавшими беспокойство фанатов, исполнительница поделилась в социальных сетях. Мадонна опубликовала в личном блоге в социальных сетях серию кадров, на которых предстала в постели.

Мадонна вызвала беспокойство фанатов фотосессией в постели
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Одетая в мини-платье, чулки и туфли на высоком каблуке, она принимала неоднозначные позы.

Поклонники творчества 63-летней певицы забили тревогу. "Мадонне срочно нужна помощь", "Ради всего святого", "Кто-нибудь, помогите ей", "Что ты делаешь?", "Стоило мне подумать, что ты в норме, как ты выложила это", "Отдохни", "Еще одна странная фотосессия", "Мне грустно смотреть, как она делает из себя посмешище", — писали в комментариях обеспокоенные интернет-пользователи.

Звёзды,Мадонна,
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