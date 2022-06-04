Озвучены печальные новости о Вере Брежневой

Вчера вечером многие российские СМИ распространили печальную новость о 40-летней певице Вере Брежневой. По данным прессы, экс-солистка «ВИА Гры» больше никогда не планирует возвращаться в нашу страну. Поводом для публикаций стало заявление бывшего PR-директора артистки Анастасии Драпеко на VIII книжном фестивале «Красная площадь». Общаясь с журналистами, та заявила, что Брежнева приняла окончательное решение.

Новость мгновенно вызвала бурное обсуждение в Сети. Еще бы: на протяжении многих лет Вера Брежнева была одной из самых популярных певиц в России, и ее окончательный отказ приезжать в нашу страну, безусловно, вряд ли порадует ее многочисленных поклонников. Вот только вскоре выяснилось, что слова Анастасии Драпеко были неправильно интерпретированы. В интервью изданию «СтарХит» женщина рассказала, что не общается с Брежневой уже два года и о ее планах не осведомлена.