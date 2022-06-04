Озвучены печальные новости о Вере Брежневой

Накануне в СМИ появились сведения, которые очень сильно расстроили российских поклонников знаменитой артистки. Информацию распространила бывший PR-директор Брежневой.
Вчера вечером многие российские СМИ распространили печальную новость о 40-летней певице Вере Брежневой. По данным прессы, экс-солистка «ВИА Гры» больше никогда не планирует возвращаться в нашу страну. Поводом для публикаций стало заявление бывшего PR-директора артистки Анастасии Драпеко на VIII книжном фестивале «Красная площадь». Общаясь с журналистами, та заявила, что Брежнева приняла окончательное решение.
«Нет, не работаю с ней. Веры больше нет в России, она сюда не вернется», — сообщила Драпеко.
Новость мгновенно вызвала бурное обсуждение в Сети. Еще бы: на протяжении многих лет Вера Брежнева была одной из самых популярных певиц в России, и ее окончательный отказ приезжать в нашу страну, безусловно, вряд ли порадует ее многочисленных поклонников. Вот только вскоре выяснилось, что слова Анастасии Драпеко были неправильно интерпретированы. В интервью изданию «СтарХит» женщина рассказала, что не общается с Брежневой уже два года и о ее планах не осведомлена.
«Никаких комментариев относительно ее жизни не давала. Единственный вопрос, на который я ответила сегодня после лекции на книжной ярмарке — работаю ли все еще с Брежневой. Ответ был отрицательный. Все остальное — домыслы. Кроме того, журналист не назвалась и подошла в числе слушателей лектория, говорить о проектах прошлого не было времени», - объясняет Драпеко.
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По словам специалистки, она вообще ушла из шоу-бизнеса, в настоящий момент работая PR-директором Международного Союза КВН. Что же касается Веры Брежневой, то слухи начались после ее противоречивых заявлений о ситуации на Украине и волонтерской работы в Польше, которую, впрочем, исполнительница быстро бросила.