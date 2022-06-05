Шакира опровергла слухи о нервном срыве

"Я получила много сообщений, что недавно я была в больнице в Барселоне. Я просто хотела, чтобы вы знали, что эти фотографии были сделаны на прошлой неделе, когда мой папа сильно упал. Я сопровождала его к машине скорой помощи в больницу, где он сейчас восстанавливается",