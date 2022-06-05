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2 часа назад

Шакира опровергла слухи о нервном срыве из-за расставания с Пике

Газета.Ruиещё 3

Известная колумбийская певица Шакира опровергла сообщения СМИ о госпитализации в результате нервного срыва из-за разрыва отношений с футболистом "Барселоны" Жераром Пике. Об этом исполнительница написала в своем Twitter, ее процитировало РИА "Новости".

Шакира опровергла слухи о нервном срыве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я получила много сообщений, что недавно я была в больнице в Барселоне. Я просто хотела, чтобы вы знали, что эти фотографии были сделаны на прошлой неделе, когда мой папа сильно упал. Я сопровождала его к машине скорой помощи в больницу, где он сейчас восстанавливается",

— написала Шакира.

Пике и Шакира были вместе с 2011 года, у пары двое детей, но в браке они не состояли, напоминает телеканал "360". В СМИ писали, что певица узнала об изменах партнера и на этом фоне у нее случился нервный срыв, в результате чего ее якобы госпитализировали.

Звёзды,Жерар Пике,Шакира,
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