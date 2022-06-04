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1 час назад

Шакира опровергла слухи о своей госпитализации

Lenta.ru

Поп-исполнительница Шакира опровергла слухи о своей госпитализации в больницу. Об этом артистка написала в своем Twitter-аккаунте.

Шакира опровергла слухи о своей госпитализации
Фото: Sarah Meyssonnier / ReutersSarah Meyssonnier / Reuters

Колумбийская певица пояснила, что распространившиеся в испанских СМИ фотографии, на которых ее запечатлели рядом с каретой скорой помощи, были сделаны около недели назад и информация о посещении ею больницы на фоне нервного срыва является фейком. Шакира написала, что в тот день сопровождала к машине скорой помощи своего отца, который получил повреждения при падении. Она уточнила, что сейчас мужчина восстанавливается.

Ранее испанский портал Hole сообщил, что поп-исполнительница Шакира попала в больницу после расставания с защитником «Барселоны» Жераром Пике. Отмечалось, что у знаменитости якобы случился нервный срыв.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что артистка узнала о многочисленных изменах футболиста. Поп-исполнительница уже подтвердила информацию о расставании.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.

Звёзды,Жерар Пике,Шакира,
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