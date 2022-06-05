Бузова объяснила, почему упала на колени и разрыдалась

Ольгу Бузову всегда считали провокационной личностью российского шоу-бизнеса. Многие по сей день оспаривают наличие таланта у девушки к пению, но с тем фактом, что Ольга трудолюбива и каждый день развивается в новых направлениях, пожалуй, нельзя не согласиться.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

За последние месяцы певице удалось добавить в свою коллекцию еще несколько навыков: танцы на пилоне, игра на фортепиано, что было продемонстрировано на масштабном концерте в «Крокусе». Артистка устроила фееричное и эмоциональное шоу, а после грандиозного выступления не смогла сдержать эмоций, упала на колени со слезами и обратилась к своим слушателем с коротким месседжем:

«Я впервые за долгое время почувствовала себя живой — только сейчас, только на этой сцене! Все, что я делаю — только ради вас. И хочу сказать вам — спасибо!»

Фанаты оценили искренность звезды и встали со своих мест, чтобы одарить Ольгу бурными аплодисментами. Добавим, что некоторые пользователи сети сочли поведение Бузовой наигранностью и написали о том, что «Олечке нужно поработать над естественностью».

«Слушать 10 лет подряд мало половин и видеть как после этого Бузова страдает на коленях — это то, за что я бы не стала платить деньги»,