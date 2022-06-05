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1 час назад

Бузова объяснила, почему упала на колени и разрыдалась перед толпой людей: «Я делаю это ради вас»

Popcake.tvиещё 2

Ольгу Бузову всегда считали провокационной личностью российского шоу-бизнеса. Многие по сей день оспаривают наличие таланта у девушки к пению, но с тем фактом, что Ольга трудолюбива и каждый день развивается в новых направлениях, пожалуй, нельзя не согласиться.

Бузова объяснила, почему упала на колени и разрыдалась
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

За последние месяцы певице удалось добавить в свою коллекцию еще несколько навыков: танцы на пилоне, игра на фортепиано, что было продемонстрировано на масштабном концерте в «Крокусе». Артистка устроила фееричное и эмоциональное шоу, а после грандиозного выступления не смогла сдержать эмоций, упала на колени со слезами и обратилась к своим слушателем с коротким месседжем:

«Я впервые за долгое время почувствовала себя живой — только сейчас, только на этой сцене! Все, что я делаю — только ради вас. И хочу сказать вам — спасибо!»

Фанаты оценили искренность звезды и встали со своих мест, чтобы одарить Ольгу бурными аплодисментами. Добавим, что некоторые пользователи сети сочли поведение Бузовой наигранностью и написали о том, что «Олечке нужно поработать над естественностью».

«Слушать 10 лет подряд мало половин и видеть как после этого Бузова страдает на коленях — это то, за что я бы не стала платить деньги»,

— негативно высказалась девушка.

Звёзды,Ольга Бузова,
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