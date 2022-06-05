«Мне наплевать»

Дочь Ларисы Долиной призналась, что не следит за внешностью и весом, в отличие от своей звездной матери. Такое заявление девушка сделала в эфире программы на телеканале НТВ.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам 39-летней Ангелины, ее мать практикует интервальное голодание и очень следит за собой.

Девушка также отметила, что, в отличие от Ларисы Долиной, которая выступает на сцене, у нее нет достаточной мотивации, чтобы следить за собой.

"Я расслабилась, честно говоря. Мне немножко наплевать сейчас на то, в каком весе я нахожусь",

— цитирует девушку Пятый канал.

Недавно народная артистка России Лариса Долина рассказала, как она поддерживает себя в форме. Соответствующее видео появилось в микроблоге певицы. На столе у артистки лежали чебуреки, картошка и стояла бутылка с хреновухой. Долина шутит: с такой диетой похудеть, конечно, невозможно.