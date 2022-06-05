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2 часа назад

«Мне наплевать»: дочь Долиной заявила, что не следит за своей внешностью

Вечерняя Москва

Дочь Ларисы Долиной призналась, что не следит за внешностью и весом, в отличие от своей звездной матери. Такое заявление девушка сделала в эфире программы на телеканале НТВ.

«Мне наплевать»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам 39-летней Ангелины, ее мать практикует интервальное голодание и очень следит за собой.

Девушка также отметила, что, в отличие от Ларисы Долиной, которая выступает на сцене, у нее нет достаточной мотивации, чтобы следить за собой.

"Я расслабилась, честно говоря. Мне немножко наплевать сейчас на то, в каком весе я нахожусь",

— цитирует девушку Пятый канал.

Недавно народная артистка России Лариса Долина рассказала, как она поддерживает себя в форме. Соответствующее видео появилось в микроблоге певицы. На столе у артистки лежали чебуреки, картошка и стояла бутылка с хреновухой. Долина шутит: с такой диетой похудеть, конечно, невозможно.

До этого Долина опубликовала фото, на которых она позирует лысой. Долина запечатлелась в изделиях под золото (в том числе в короне с камнями и цепочке с большим крестом) и длинном платье в пол темно-серого оттенка. Макияж был выполнен в стиле смоки, с темной помадой.

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