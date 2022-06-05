Стало известно, что за несколько часов до оглашения решения суда актер Джонни Депп устроил победную вечеринку. Об этом сообщает Daily Mail.

Мероприятие состоялось в лондонском эксклюзивном клубе в Ноттинг-Хилле. По данным издания, вечеринка под "действительно жесткое техно" продолжались до 5 утра и обошлась артисту в £ 250 000 (20 млн рублей).

"Это был настоящий праздник, и он продолжался и продолжался. В то время Джонни даже не знал, что выиграл дело",

— рассказал источник в беседе с таблоидом.

Известно также, что среди приглашенных гостей была Кейт Мосс, которая была одним из ключевых свидетелей во время судебного разбирательства. Собеседник агентства подчеркнул, что Джонни явно очень хотел отметить конец битвы с Эмбер, поставив в этом финальную точку масштабной вечеринкой.

"Это была настоящая вечеринка шоу-бизнеса старой школы",

— резюмировал источник.