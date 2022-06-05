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2 часа назад

Депп устроил победную вечеринку за 20 млн. руб еще до окончания суда

Катерина Саломе

Стало известно, что за несколько часов до оглашения решения суда актер Джонни Депп устроил победную вечеринку. Об этом сообщает Daily Mail.

Мероприятие состоялось в лондонском эксклюзивном клубе в Ноттинг-Хилле. По данным издания, вечеринка под "действительно жесткое техно" продолжались до 5 утра и обошлась артисту в £ 250 000 (20 млн рублей).

"Это был настоящий праздник, и он продолжался и продолжался. В то время Джонни даже не знал, что выиграл дело",

— рассказал источник в беседе с таблоидом.

Известно также, что среди приглашенных гостей была Кейт Мосс, которая была одним из ключевых свидетелей во время судебного разбирательства. Собеседник агентства подчеркнул, что Джонни явно очень хотел отметить конец битвы с Эмбер, поставив в этом финальную точку масштабной вечеринкой.

"Это была настоящая вечеринка шоу-бизнеса старой школы",

— резюмировал источник.

Ранее мы писали о том, что суд вынес вердикт по делу Деппа и Херд.

Звёзды,Видео,Джонни Депп,Кейт Мосс,
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