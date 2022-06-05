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1 час назад

Бывшая жена Лепса сменила имидж после развода с артистом

Вечерняя Москва

Бывшая жена артиста Григория Лепса Анна Шаплыкова показала поклонникам свой новый образ.

Экс-жена Лепса сменила имидж после развода
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Девушка поделилась со своими подписчиками в Telegram фотографией, на которой видна ее новая прическа.

"Вышла из салона после окрашивания! Женское счастье",

— подписала снимок Шаплыкова.

Поклонников удивил новый образ девушки, и они написали множество восторженных комментариев: «Нежная, женственная, красивая»; «Очень естественно, красиво. Вы пример безупречного вкуса».

Недавно телеведущая Ксения Собчак в эфире Первого канала рассказала о личной жизни Григория Лепса, который в конце прошлого года развелся с женой. Вопрос о статусе артиста в настоящее время Собчак задал Иван Ургант. Телеведущая предложила рассказать тайну об отношениях Лепса Урганту на ушко, однако секрет не удалось утаить от зрителей, так как имя спутницы Лепса Собчак назвала с включенным микрофоном. По ее словам, музыкант состоит в отношениях с ведущей Юлией Барановской.

Звёзды,Юлия Барановская,Иван Ургант,Григорий Лепс,Ксения Собчак,Первый канал,
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