Экс-жена Лепса сменила имидж после развода

Бывшая жена артиста Григория Лепса Анна Шаплыкова показала поклонникам свой новый образ.
Девушка поделилась со своими подписчиками в Telegram фотографией, на которой видна ее новая прическа.
"Вышла из салона после окрашивания! Женское счастье",
— подписала снимок Шаплыкова.
Поклонников удивил новый образ девушки, и они написали множество восторженных комментариев: «Нежная, женственная, красивая»; «Очень естественно, красиво. Вы пример безупречного вкуса».
Недавно телеведущая Ксения Собчак в эфире Первого канала рассказала о личной жизни Григория Лепса, который в конце прошлого года развелся с женой. Вопрос о статусе артиста в настоящее время Собчак задал Иван Ургант. Телеведущая предложила рассказать тайну об отношениях Лепса Урганту на ушко, однако секрет не удалось утаить от зрителей, так как имя спутницы Лепса Собчак назвала с включенным микрофоном. По ее словам, музыкант состоит в отношениях с ведущей Юлией Барановской.