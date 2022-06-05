Экс-жена Лепса сменила имидж после развода

Недавно телеведущая Ксения Собчак в эфире Первого канала рассказала о личной жизни Григория Лепса, который в конце прошлого года развелся с женой. Вопрос о статусе артиста в настоящее время Собчак задал Иван Ургант. Телеведущая предложила рассказать тайну об отношениях Лепса Урганту на ушко, однако секрет не удалось утаить от зрителей, так как имя спутницы Лепса Собчак назвала с включенным микрофоном. По ее словам, музыкант состоит в отношениях с ведущей Юлией Барановской.