Шахназаров заявил, что не считает Киркорова королем поп-сцены

"Там было так. Подошли люди к Филиппу и сказали: "Филимон, пойдешь на камеру, вот тебе бабки, наедь на Марго. Там перешли все границы, это же Максим Галкин". А может и без бабок… Это мое предположение. А Филимон пошел и наговорил",