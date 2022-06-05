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1 час назад

Шахназаров заявил, что не считает Киркорова королем поп-сцены

Газета.Ruиещё 2

Блогер и публицист Михаил Шахназаров на YouTube-шоу "Полный абзац" раскритиковал эстрадного певца Филиппа Киркорова, которого неофициально называют королем поп-сцены.

Шахназаров заявил, что не считает Киркорова королем поп-сцены
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его мнению, Киркоров не достоин этого звания, в особенности после юбилейного концерта, вызвавшего скандал из-за танцевального номера на кресте.

"Ползает в 55 лет лет с одышкой по кресту под фанеру, а потом удивляется, что ему "напихивают". Король поп-сцены?! Вы мне вот это предлагаете слушать, вы серьезно что ли?"

- возмутился он.

Кроме того, Шахназаров обвинил певца в попытке заступиться за Максима Галкина, который покинул страну на фоне спецоперации РФ на Украине. Он предположил, что артист совершил этот поступок не из добрых намерений, а ради денег.

"Там было так. Подошли люди к Филиппу и сказали: "Филимон, пойдешь на камеру, вот тебе бабки, наедь на Марго. Там перешли все границы, это же Максим Галкин". А может и без бабок… Это мое предположение. А Филимон пошел и наговорил",

- выразил мнение блогер.

Звёзды,Максим Галкин,Филипп Киркоров,
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