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36 минут назад

Роман Прилучного и Брутян оказался обманом

Катерина Саломе

Последний месяц активно обсуждался роман актера Павла Прилучного и его коллеги по цеху Зепюр Брутян. Но, как оказалось, романтические чувства артистов не более, чем преднамеренный обман.

Роман Прилучного и Брутян оказался обманом
Фото: соцсетисоцсети

Предполагалось, что Павел и Зепюр проводят медовый месяц на Маврикии. Они постоянно публиковали фото и видео в соцсетях, где открыто демонстрировали свои чувства. На одном из кадров Прилучный как бы невзначай показал обручальное кольцо, убедив поклонников в тайном бракосочетании. Примечательно, что даже журналисты якобы находили свидетельства свадьбы.

Но 4 июня Брутян в своем аккаунте сообщила, что они уезжают с райского острова, показав, как на машинах увозят технику и декорации. Выяснилось, что Павел и Зепюр все это время были на съемках, выдавая постановочные кадры за реальную страсть.

«Крайний съемочный день законен. Всем спасибо! Павел замечательный партнер! Отдельное спасибо за подписчиков»

— высказалась Брутян.

Ранее мы писали о том, что Муцениеце резко высказалась о воссоединении с Прилучным.

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