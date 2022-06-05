Роман Прилучного и Брутян оказался обманом

Последний месяц активно обсуждался роман актера Павла Прилучного и его коллеги по цеху Зепюр Брутян. Но, как оказалось, романтические чувства артистов не более, чем преднамеренный обман.

Фото: соцсети соцсети

Предполагалось, что Павел и Зепюр проводят медовый месяц на Маврикии. Они постоянно публиковали фото и видео в соцсетях, где открыто демонстрировали свои чувства. На одном из кадров Прилучный как бы невзначай показал обручальное кольцо, убедив поклонников в тайном бракосочетании. Примечательно, что даже журналисты якобы находили свидетельства свадьбы.

Но 4 июня Брутян в своем аккаунте сообщила, что они уезжают с райского острова, показав, как на машинах увозят технику и декорации. Выяснилось, что Павел и Зепюр все это время были на съемках, выдавая постановочные кадры за реальную страсть.

«Крайний съемочный день законен. Всем спасибо! Павел замечательный партнер! Отдельное спасибо за подписчиков»

— высказалась Брутян.