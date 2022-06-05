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1 час назад

«Застал жену с любовником»: Лена Ленина назвала причину развода Королевой и Николаева

Вечерняя Москва

Известная российская и французская писательница Лена Ленина рассказала в социальных сетях подробности развода Наташи Королевой и Игоря Николаева. По ее словам, развод звездной пары был очень некрасивым.

Всплыла реальная причина развода Королевой и Николаева
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Игорь вернулся домой и по классике жанра застал молодую жену с любовником. Понять можно было каждого участника этого конфликта. Наташе было трудно устоять перед красавцем Тарзаном",

— сказала она.

Блогер отметила, что Игорь Николаев — человек тонкой душевной организации. Измена для него стала настоящей травмой.

Ленина добавила, что, к счастью, жизнь артиста начала налаживаться. Николаев снова женился, и от этого брака у него появился прекрасный ребенок, передают «Народные новости».

Накануне муж Наташи Королевой Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, пригрозил Североатлантическому альянсу. По словам артиста, НАТО слишком сильно давит на Россию из-за специальной военной операции на Украине. Он отметил, что российская культура всегда была самодостаточной и ничто не сможет этому противостоять.

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