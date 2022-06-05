Всплыла реальная причина развода Королевой и Николаева

Известная российская и французская писательница Лена Ленина рассказала в социальных сетях подробности развода Наташи Королевой и Игоря Николаева. По ее словам, развод звездной пары был очень некрасивым.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Игорь вернулся домой и по классике жанра застал молодую жену с любовником. Понять можно было каждого участника этого конфликта. Наташе было трудно устоять перед красавцем Тарзаном",

— сказала она.

Блогер отметила, что Игорь Николаев — человек тонкой душевной организации. Измена для него стала настоящей травмой.

Ленина добавила, что, к счастью, жизнь артиста начала налаживаться. Николаев снова женился, и от этого брака у него появился прекрасный ребенок, передают «Народные новости».