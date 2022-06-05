Бузова пожаловалась, что бывшие не давали ей денег

Телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками информацией о том, что ни один из ее бывших молодых людей не давал ей денег.
«Может, со мной что-то не так. Я пытаюсь понять, потому что всех обеспечивают, а меня не обеспечивают. Почему я должна просить? Хотя просить тоже не буду. У меня есть возможности, я сама могу за все заплатить»,
— рассказала звезда в эфире шоу «Света вокруг Света».
Недавно футболист и бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов поделился подробностями жизни с певицей.
Он вспомнил о случае, когда несколько лет назад в одном из ресторанов Москвы кто-то из гостей оскорбил его супругу. Футболист заступился за жену, завязалась драка, которая обернулась заявлением в полицию. Также ранее телеведущая Ксения Собчак упомянула в интервью, что ей стало известно о том, что Бузова через консьержа периодически вызывала полицию из-за семейных ссор.
До этого Ольга Бузова рассказала о том, что рассматривает возможность вернуться к своему бывшему молодому человеку. Она даже рассматривает вариант совместного путешествия с экс-бойфрендом по имени Тимофей, с которым ей удалось сохранить хорошие отношения.