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1 час назад

«Отбил желание выходить замуж»: Лада Дэнс рассказала, как бывший муж выкрал у нее сына

Катерина Саломе

Певица Лада Дэнс раскрыла детали своего брака с миллионером Павлом Свирским. По ее словам, именно этот мужчина отбил у нее желание снова выйти замуж. Подробностями звезда поделилась в передаче «Секрет на миллион», ведущей которой является Лера Кудрявцева.

Лада Дэнс рассказала, как бывший муж выкрал у нее сына
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам светской львицы, уже через год после свадьбы жизнь с Павлом перестала быть сказкой. У ее супруга из-за дефолта начались финансовые проблемы, а Лада тогда родила второго ребенка — дочку Елизавету.

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«Я беременная. У него гулянки, измены, скандалы», — отметила звезда. У меня психика была разрушена окончательно. Я потеряла себя, как женщину, как певицу»,

— вспоминает Дэнс.

Пара разошлась окончательно спустя год. Неявившийся на день рождения трехлетнего сына Ильи Свирский так сильно разозлил жену, что она пьяная пошла с другом в караоке.

«Мне надо было душу отвести. Прихожу, а там Свирский сидит. Он наверное подумал, что я с любовником. Он просто приехал, собрал вещи и уехал. Уже квартира была снята, оказывается. Возможно просто повод искал. Он развелся сам. Женился, а я узнала только через несколько лет. Мы общались. И тут мне говорят, что он женился»,

— поделилась исполнительница.

Спустя некоторое время Ладу ждал еще один удар. Бывший супруг выкрал у нее сына. Он пришел домой с охраной, когда Дэнс не было дома, дал денег няне и забрал ребенка. При этом дочь Елизавету он оставил.

«Приезжаю я, а точнее моя тень и звоню ему. Он говорит, чтобы я подписала бумагу об опекунстве, что я отказываюсь от материнских прав. Я упала на колени прям в лужу. Говорю: "Что ты хочешь? Забирай все! Просто отдай мне сына!". Он наслаждался этой картиной. Прям получал удовольствие»,

— рассказала артистка.

Спустя месяц Павел все-таки вернул ребенка. Как оказалось, мальчик все это время был с отцом на Кипре. Дэнс вспоминает, что Илью привезли прямо домой. На вопрос Кудрявцевой, смогла ли Дэнс простить экс-супруга спустя столько лет, та ответила вполне однозначно:

«Эта рана не затянется. Он отбил у меня все желание выходить замуж».

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Звёзды,Павел Свирский,лада Дэнс,Лера Кудрявцева,
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