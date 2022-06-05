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22 минуты назад

Анна Бузова — о взаимоотношениях с Ольгой: «Это жесть вообще. Стоим трясемся»

Popcake.tv

Вчера состоялся сольный концерт Ольги Бузовой, к которому девушка готовилась больше года. Напомним, что шоу должно было пройти еще год назад, но пандемия внесла свои коррективы. Поддержать Ольгу в этот ответственный день пришли ее родные и близки. В зале присутствовали родители Бузовой и ее сестра Анна, с которой в последнее время у Ольги были весьма напряженные отношения. Кажется, что обиды у девушек позади. Ведь Анна очень тепло отозвалась об Ольге у себя в микроблоге.

Анна Бузова — о взаимоотношениях с Ольгой: "Это жесть вообще"
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

«Это жесть вообще. Мы тут все стоим трясемся. Не знаем, что делать, за Ольгу переживаем — как она выйдет. Ущепните меня. Это такое шоу, эстетический оргазм»,

— пишет Анна.

К слову, о примирении девушка говорила давно. Бузова-младшая рассказывала публике, что злиться на близких – безумие. Как-то такие переживания ей серьезно обернулись. Несколько лет назад Анна перенесла инсульт. С тех пор, она старается не держать обиды в себе и не нервничать. Отметим, что на концерте также присутствовали Наташа Королева, Анна Дзюба, Виктория Боня, Митя Фомин и другие.

Звёзды,Анна Бузова,Наташа Королева,Митя Фомин,Виктория Боня,
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