Анна Бузова — о взаимоотношениях с Ольгой: "Это жесть вообще"

Вчера состоялся сольный концерт Ольги Бузовой, к которому девушка готовилась больше года. Напомним, что шоу должно было пройти еще год назад, но пандемия внесла свои коррективы. Поддержать Ольгу в этот ответственный день пришли ее родные и близки. В зале присутствовали родители Бузовой и ее сестра Анна, с которой в последнее время у Ольги были весьма напряженные отношения. Кажется, что обиды у девушек позади. Ведь Анна очень тепло отозвалась об Ольге у себя в микроблоге.
«Это жесть вообще. Мы тут все стоим трясемся. Не знаем, что делать, за Ольгу переживаем — как она выйдет. Ущепните меня. Это такое шоу, эстетический оргазм»,
— пишет Анна.
К слову, о примирении девушка говорила давно. Бузова-младшая рассказывала публике, что злиться на близких – безумие. Как-то такие переживания ей серьезно обернулись. Несколько лет назад Анна перенесла инсульт. С тех пор, она старается не держать обиды в себе и не нервничать. Отметим, что на концерте также присутствовали Наташа Королева, Анна Дзюба, Виктория Боня, Митя Фомин и другие.