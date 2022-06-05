Анна Бузова — о взаимоотношениях с Ольгой: "Это жесть вообще"

Вчера состоялся сольный концерт Ольги Бузовой, к которому девушка готовилась больше года. Напомним, что шоу должно было пройти еще год назад, но пандемия внесла свои коррективы. Поддержать Ольгу в этот ответственный день пришли ее родные и близки. В зале присутствовали родители Бузовой и ее сестра Анна, с которой в последнее время у Ольги были весьма напряженные отношения. Кажется, что обиды у девушек позади. Ведь Анна очень тепло отозвалась об Ольге у себя в микроблоге.