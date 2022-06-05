Звезды, которые оставили своих продюсеров с большим скандалом

Сфера шоу-бизнеса - непростая и нелегкая, причем многое скрыто от глаз поклонников. Ссорятся не только члены одного коллектива, но и исполнители с продюсерами, которые зачасутю и делают группу или отдельного человека знаменитым. Иногда скандалы столь громкие, что все выходит за рамки и становится достоянием общественности. А иногда сотрудничество и вовсе заканчивается.

Artik & Asti

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Группа Artik & Asti появилась в 2010 году благодаря стараниям Артема Умрихина, взявшего себе псевдоним Artik. Ему для дуэта нужна была девушка, и после длительных поисков в группе появилась Анна Дзюба (Asti). Свой первый трек «Антистресс» они записали в Киеве, получив известность сначала на родине Артема, а после завоевали и сердца российских слушателей.

Группа успешно гастролировала до того момента, пока Анна не вышла замуж. Скорее всего, плотный график выступлений не оставлял времени на семейную жизнь вокалистки. Исполнители не раз обращались к своим поклонникам с заявлениями, что Анна покидает группу не из-за конфликта, а по личным обстоятельствам. Однако отношения бывших коллег стали значительно хуже, и этого нельзя не заметить.

Анне остался псевдоним, и это неплохо. Здесь Артем показал себя с лучшей стороны. Решение запретить девушке исполнять песни группы тоже обосновано и справедливо, ведь придумывал их Артем. Теперь у группы Artik & Asti другая вокалистка – Севиль Велиева. Трек «Гармония» снова рвет чарты, группа находится на подьеме. Неплохо обстоят дела и у Anna Asti - совместно с Филиппом Киркоровым она исполнила песню «Хобби», которая стала настоящим хитом.

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Black Star и Kristina Si

Казавшееся ранее удачным сотрудничество лэйбла Black Star и Kristina Si в 2018 году закончилось громким скандалом. Девушка вышла из проекта в связи с отказом продлевать контракт. Свое решение она оправдала усталостью, хотя позже призналась, что хотела чего-то нового и смену репертуара. Лейбл же устраивало все как есть, между сторонами появились разногласия.

Кристина Саркисян является единственной девушкой, вошедшей в Black Star, что указывает на неординарную личность. У нее есть характер, благодаря которому артистка смогла в 2019 году прийти к мировому соглашению с «мафией» и вернуть себе творческое имя и право на исполненные песни.

Не обошлось и без последствий: канал Black Star на YouTube заблокировал все видео с певицей. Сейчас девушка занимается творческой деятельностью и делает то, что ей нравится самой, а не то, что требует продюсер. Конечно, поклонники отмечают падение активности в выпуске новых композиций, но в целом аудитория результатом довольна.

Black Star и L’One

Еще один «бунтарь» из стана Black Star рэпер L’One покинул «мафию» после семи лет совместного сотрудничества, когда до окончания контракта оставался еще год. Его интерес был достаточно меркантильный, так как лэйбл брал много денег с выступлений рэпера. Тимати предпринял попытку лишить Левана Горозию права на раскрученный псевдоним, но тот подготовился к такому развитию событий: а двокаты умело сделали свое дело.

Поддержали L’One и другие исполнители, в том числе Kristina Si. В настоящее время с «мафией» заключено соглашение о передаче певцу прав на его песни и сценическое имя. Конфликт урегулирован, генеральный директор лэйбла считает, что все должны легче смотреть в сторону светлого будущего.

Елена Темникова и «Serebro»

Бывшая участница музыкального проекта «Фабрика звезд» Елена Темникова сразу попала под пристальное внимание продюсера Максима Фадеева. В 2006 году он пригласил ее, Марию Лизоркину и Ольгу Серябкину в группу «Serebro». В 2007 году раскрученная группа приняла участие в престижном международном конкурсе «Евровидение», представив свою родную страну. Голоса Армении, Белоруссии и Эстонии вывели девушек на 3 место.

В 2014 году Елене поставили диагноз - тромбоз глубоких вен. Она, пытаясь сохранить здоровье и устав от откровенного сценического имиджа, подняла вопрос о выходе из группы. Так как до окончания контракта оставалась еще полгода, девушка оплатила неустойку, которая была предусмотрена условиями контракта. Однако этот порядочный жест не решил всех разногласий. Продюсер начал препятствовать осуществлению сольной деятельности певицы, причем, не стесняясь наглядной предвзятости.