Знаменитости, которые познакомились при странных обстоятельствах

Если раньше было принято знакомиться на студенческих вечерах и в туристических походах, то сейчас люди больше предпочитают соцсети и общих знакомых. Но всегда есть место случаю, и бывает, что знакомство становится последствием проявления характера. Рассмотрим довольно интересные примеры, случившиеся со знаменитостями.

Анна Хилькевич и Артур Волков - романтическая история

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Анна Хилькевич и Артур Волков познакомились как в романтическом фильме. Все произошло из-за «обостренного» чувства справедливости молодого человека. Он двигался на автомобиле в пробке в парк Горького, и вдруг впереди его автомобиля втиснулась другая машина, с девушками. Это была Анна с коллегами по съемке сериала «Универ».

Артур решил выйти и разобраться с автохамом, но Анна сразила его наповал своим природным обаянием. Молодому человеку ничего больше не оставалось, как пригласить своего друга и девушек в кафе, чтобы хоть как-то загладить свое "хамство".

Так, в 2013 году, начались их любовные отношения, которые через два года скрепились узами брака. У пары есть две дочери - Арианна и Мария. Артур взял Анну компаньоном в свой бизнес.

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Кейт Уинслет и Нед Рокнролл - Катастрофа с хорошим финалом

Если история Анны и Артура напоминала романтическую комедию, то знакомство Кейт Уинслет и Неда Рокнролла произошло в обстоятельствах, напоминающих фильм-катастрофу.

Миллиардер Ричард Брэнсон пригласил актрису с детьми отдыхать на остров Неккер. На остров пришел тайфун. От удара молнией загорелся дом, в котором хозяин принимал своих гостей и родственников, начался пожар. Люди в панике стали выбегать из жилища, и все забыли про престарелую мать миллиардера. Все, кроме Кейт. Она буквально на руках вынесла женщину из дома, покорив этим поступком племянника Брэнсона – Эдварда Смита. Кейт, в свою очередь, тоже заметила Смита. Ей показалось забавным, что все выбежали из дома наспех одетыми и босиком, а Эдвард был в обуви.

Вскоре нежные чувства переросли в роман. Отношения между влюбленными были настолько близкими, что Эдвард проиграл Кейт в пари свое настоящее имя и фамилию. Так он стал Недом Рокнроллом, а актриса после свадьбы стала Кейт Рокнролл. Не участвовавшему в пари сыну, который родился в 2013 году, все же дали фамилию Уинслет.

Александр Градский и Марина Коташенко - То ли девушка, а то ли виденье

Александр Градский возвращался со стройки, когда увидел на улице девушку необычайной красоты. У музыканта никогда не было проблем с общением: он всегда был харизматичным и обаятельным. Александр считал, что высокий парень с гитарой способен получить любую девушку. Дав ей свой номер телефона, он намекнул, что юная красотка может прикоснуться к истории.

Марина Коташенко ничего тогда не поняла, ведь песен Градского не слушала, с его творчеством не была знакома. Однако номер взяла и через две недели перезвонила.

Они прожили вместе в гражданском браке практически 17 лет, но официально стали мужем и женой незадолго до смерти композитора. Большая разница в возрасте – 33 года, не стала для влюбленных помехой. Марина родила композитору двоих сыновей. И, несмотря на слухи, достаточно взглянуть на совместные фотографии пары, чтобы понять – любовь есть, она существует.

Дэвид и Виктория Бэкхем - о спорт, ты… муж

Дэвид и Виктория Бэкхем познакомились на футбольном матче. Она не очень любила спортивные мероприятия, но ее подруга по группе «Spice Girls» Мэлони настояла на посещении футбольного дерби.

Дэвид играл тогда за «Манчестер Юнайтед», был ведущим игроком команды и мечтал о мировой славе. Его внешность сразу сразила Викторию, которая заявила подруге, что ради этого парня стоило посетить матч. После игры она разыскала Бекхэма под трибунами и оставила ему свой билет на матч с телефонным номером.

Хоть молодожены и были людьми разных социальных слоев (а это в Англии много значит), но пара заключила достаточно длительный и крепкий союз. В этом браке родилось три сына и красавица дочка.

Константин Ивлев и Валерия Куденкова - кухонные страсти

Константин Ивлеев увидел свою будущую вторую жену на рынке во время съемки очередного сюжета. Девушка выбирала черешню сорта «Бычий глаз» и пробовала ее прямо с лотка. В свойственной ему беспечной манере хозяина всея и всех, Константин указал девушке, что если она ест немытую ягоду, то ей грозит расстройство желудка, а это очень неприятно.