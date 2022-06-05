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58 минут назад

Раскрыт секрет бешеной популярности Сергея Шнурова

Мария Иглина

Некоторое время назад Сергей Шнуров заявил о возращении группы "Ленинград". Известно, что осенью коллектив даст большой концерт в Москве впервые за два года.

Раскрыт секрет бешеной популярности Сергея Шнурова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Психолог и коуч Марина Гладышева объяснила секрет популярности артиста тем, что "человек кайфует от своей жизни без правил, без попытки соответствовать чьим-то ожиданиям".

"Шнуров не боится выпустить всех своих демонов — это и цепляет. Поэтому люди пойдут и понесут ему деньги. Нам всем не хватает этой раскрепощенности: изо дня в день мы все надеваем пиджаки, подвязываемся ремнями, идем на работу и что-то там терпим. Приходим домой и снова терпим. А на его концертах или под его песни вообще ничего терпеть не надо, можно плевать на все. Жена, мама, начальник, которые нам что-то запрещают, в этот момент идут к черту, а мы отводим душу под грубые матерные песни",

— цитирует "Комсомольская правда" Марину Гладышеву.

Ранее Лада Дэнс рассказала, как бывший муж выкрал у нее сына.

Звёзды,лада Дэнс,Сергей Шнуров,
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