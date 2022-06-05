Раскрыт секрет бешеной популярности Сергея Шнурова

"Шнуров не боится выпустить всех своих демонов — это и цепляет. Поэтому люди пойдут и понесут ему деньги. Нам всем не хватает этой раскрепощенности: изо дня в день мы все надеваем пиджаки, подвязываемся ремнями, идем на работу и что-то там терпим. Приходим домой и снова терпим. А на его концертах или под его песни вообще ничего терпеть не надо, можно плевать на все. Жена, мама, начальник, которые нам что-то запрещают, в этот момент идут к черту, а мы отводим душу под грубые матерные песни",