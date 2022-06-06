57-летняя модель снялась топлес и высказалась о недостатках тела

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась топлес и показала недостаток своего тела. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На опубликованном снимке 57-летняя манекенщица позирует в кружевных трусах розового цвета, прикрыв рукой обнаженную грудь. Для фотосессии знаменитость также выбрала туфли на шпильке с тонкими завязками черного цвета. При этом видно, что ее волосы распущены.

В описании к посту Поризкова поделилась размышлениями насчет своей внешности. Звезда призналась, что сейчас она постоянно сравнивает себя с другими женщинами ее возраста. В связи с этим модель испытывает стыд по поводу того, что недостаточно хорошо выглядит. В то же время актриса заявила, что научилась сопереживать самой себе, поэтому легко принимает себя такую, какая она есть на самом деле.