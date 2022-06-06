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46 минут назад

Бари Алибасов впервые подсчитал свою пенсию

Даша Краснова

В беседе с журналистами продюсер заявил, что те, кто будет поздравлять его с юбилеем, опоздали как минимум на год. Об этом сообщает "Русская Теленеделя".

Бари Алибасов впервые подсчитал свою пенсию
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Друзья и поклонники Бари Алибасова уверены, что 6 июня 2022 года ему исполняется 75 лет. Но на самом деле создатель группы «На-На» отметит 76 год рождения.

Правду о его истинном возрасте почти никто не знает. Дело в том, что его родители почему-то считали сына недалеким и отдали в школу на год позже. Для того, чтобы ни у кого не возникало вопросов, они «подправили» документы о рождении, изменив 1946 на 1947.

Бари признал, что его содержат участники группы «На-На», выделяя ему средства на безбедную жизнь. Также он получает пенсию, о размерах которой узнал лишь совсем недавно, пообщавшись со своей помощницей.

«Лен, сколько у меня пенсия? Ого, говорит, как у Аллы Борисовны: 52 тысячи рублей. Обалдеть! А чего ж ты мне рассказываешь, что нам на одни сухари хватает?» — пошутил Алибасов.

Продюсер отметил, что пенсия ему зачисляется на счет в банке, и он ее пока ни разу не снимал.

До этого мы рассказывали, как вернуть деньги за невозвратный билет.

Звёзды,Бари Алибасов,
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