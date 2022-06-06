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21 минуту назад

Психолог объяснила, как звезды поддерживают свою популярность

Вечерняя Москва

В своей погоне за популярностью многие звезды идут на разного рода уловки. Как им удается постоянно удерживать многотысячную аудиторию, рассказала психолог и коуч Марина Гладышева на примере Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова.

Психолог объяснила, как звезды поддерживают свою популярность
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее мнению, Бузова намеренно демонстрирует собственную недалекость и отсутствие эрудиции, чтобы создать ощущение доступности и близости звезды. Эксперт отмечает, что ведущая закрывает потребность публики в «диванной критике» и позволяет людям насладиться чувством превосходства. Это манипуляция, которой умело пользуется артистка.

— Огромное количество критиков заходит на ее страницу, чтобы написать ей гадости и тем самым самоутвердиться на фоне якобы глупой, косноязычной, страдающей алкоголизмом Бузовой. Это популярность токсичная, но она как наркотик — без Оли нам уже скучно, — рассказала психолог.

Что же качается Филиппа Киркорова, то он привлекает внимание публики кричащими образами, демонстративной расточительностью и тягой к роскоши. Тем самым певец олицетворяет представления зрителей о красивой и безоблачной жизни, отмечает эксперт.

Она уточнила, что наблюдая за исполнителем, зритель пользуется возможностью «прикоснуться богатству, побыть рядом, погреться в его лучах», пишет KP.RU.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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