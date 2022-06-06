Киркоров рассказал о семье и сравнил себя с Орбакайте

Киркоров всегда любил говорить о семье, которая его поддерживала во всем и помогала. В день 90-летие своего отца он рассказал о том, какую роль в его жизни сыграли родные люди. Об этом сообщает StarHit.

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Мама Киркорова умерла в 1994 году и не увидела грандиозный успех сына. Зато достижениям наследника радуется Бедрос Киркоров. Именно с его подачи началась карьера будущего поп-короля.

Мать не сильно желала артистической карьеры для сына, хотя и не была против. Ее наследник всегда был ярким, эффектным и интересным для аудитории. Они с мужем решили дать ему возможность раскрыться и показать себя.

«В моей творческой жизни папа не дал мне ни одного совета! Но его аура была моим талисманом! Мама была не то чтобы критиком, но на мои странности в каких-то одеждах или в выборе репертуара она только плечиками пожимала. Она так меня любила, что принимала любым. Ей все нравилось… Вот смотрю на судьбу Кристины Орбакайте — то же самое», — признался Киркоров накануне юбилея отца.

Киркоров всегда понимал, какой прессинг приходится переживать дочери Пугачевой. Несмотря на расставание с примадонной, певец до сих пор очень дружен с Орбакайте и ее семьей.