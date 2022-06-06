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1 час назад

Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с глубоким декольте

Lenta.ru

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует People.

Лопес вышла в свет в платье с глубоким декольте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

52-летняя знаменитость появилась на красной ковровой дорожке церемонии MTV Movie & TV Awards 2022 в черном платье Mônot с кожаным корсетом, глубоким декольте и вырезами на бедрах. Она дополнила наряд бриллиантовым ожерельем, браслетом, серьгами-подвесками и массивными кольцами, усыпанными камнями.

Известно, что Лопес была удостоена награды Generation Award. Исполнительница поблагодарила «разочарование и неудачу» за то, что они научили ее быть сильной.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
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