Лопес вышла в свет в платье с глубоким декольте

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует People.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

52-летняя знаменитость появилась на красной ковровой дорожке церемонии MTV Movie & TV Awards 2022 в черном платье Mônot с кожаным корсетом, глубоким декольте и вырезами на бедрах. Она дополнила наряд бриллиантовым ожерельем, браслетом, серьгами-подвесками и массивными кольцами, усыпанными камнями.