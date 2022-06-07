Группа «На-на» стала первым бойзбендом в нашей стране и одним из самых популярных музыкальных коллективов 1990-х годов. Создал проект в 1989 году продюсер Бари Алибасов, который тщательно контролировал все, что касалось группы: от подбора репертуара до сценических образов участников. За годы существования состав группы несколько раз менялся. Коллектив продолжает радовать поклонников своим творчеством и сейчас, но не все знают, что случилось с теми участниками, которые покинули группу. О том, что стало с золотым составом группы «На-На», читайте в материале «Рамблера».

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Владимир Левкин

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Левкин пришел на кастинг из Гнесинского училища: молодой человек учился и увлекался роком. Из сотен претендентов Алибасов выбрал именно его, чему сам Владимир, по его признанию, был сильно удивлен. Тем не менее Левкин попал в группу и оставался ее солистом почти 10 лет. В 1998 году певец принял решение покинуть группу после истечения контракта. Причиной Левкин назвал крайнюю загруженность в коллективе и усталость. Через некоторое время он выпустил сольный альбом, снялся в сериале, занялся написанием стихов и презентовал свой сборник, успел попробовать себя в роли ведущего и солиста группы «Кеды».

Все шло хорошо, но вскоре у Левкина обнаружили онкологическое заболевание, ему пришлось покинуть сцену, в течение нескольких лет Владимир боролся с болезнью. Ему удалось победить недуг, а также вернуться в шоу-бизнес и записать еще несколько альбомов. Сейчас Левкин продолжает заниматься творчеством, благотворительностью и воспитывает младшую дочь. Артист, которому 6 июня 2022 года исполнилось 55 лет, был женат три раза, имеет двух дочерей: от первого и третьего брака.

Владимир Асимов

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Асимову удалось пройти кастинг в «На-На» в 1992 году и на 11 лет задержаться в группе. Несмотря на то, что до участия в проекте Алибасова Владимир уже пробовал себя в разных коллективах, настоящую славу ему принесла именно эта группа. В конце 90-х Асимов параллельно с работой в «На-На» стал пробовать развивать сольную карьеру. А в 2003 году принял решение уйти из группы и заняться собственным проектом. Выпустил один альбом. Асимов женат, у него подрастает сын, живет семья в Испании. Певец продолжает заниматься творчеством, отношений с бывшими коллегами по группе не поддерживает и с журналистами предпочитает не общаться.

Владимир Политов

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Политов пришел в группу в 1990 году и до сих пор остается одним из солистов. Зрители сразу запомнили молодого человека, который появился на сцене и в клипе на песню «Фаина». Именно эта скандальная композиция, а, вернее, то, как эту песню преподнесли на ТВ и в концертных программах (в клипе и во время выступлений было много откровенных моментов), сделала Политова кумиром девичьих грез. Владимир остается в составе группы и по сей день. Тем не менее, это не помешало ему заняться и сольной карьерой. Со своим ди-джей-проектом «P.S.Project» Политов выступал на многих музыкальных фестивалях.

Вячеслав Жеребкин

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