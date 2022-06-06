Бывшая жена Кержакова: «На сына у него нет ни денег, ни времени»

Недавно стало известно, что футболист Александр Кержаков женился в третий раз. Избранницей звезды стала кинопродюсер Евгения Ледащева. Церемония была закрытой, однако новость о ней все же попала в СМИ. Экс-супруга Кержакова прокомментировала событие в беседе с «КП».
Блогер Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста, раскрыла свое отношение к торжеству:
«Мне неприятно. У меня не было свадьбы. Не было даже свадебного платья. Я знаю, что Саша сейчас в Питере, но он до сих пор не подарил ребенку подарок на день рождения! Зато на всю страну вылил на меня ушаты грязи, потратил мои деньги и психику!»
Тюльпанова припомнила, что Кержаков изменял ей даже после заключения брака.
«Он переписывался с Алисой Аршавиной! И сейчас Саша ведет себя не лучшим образом: я сама обеспечиваю нашего сына, на которого у моего бывшего мужа почему-то нет ни денег, ни времени! А сын ведь постоянно спрашивает: «Мама, почему папа не приехал…» – посетовала блогер.
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