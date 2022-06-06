Бывшая жена Кержакова: «На сына у него нет ни денег, ни времени»

«Мне неприятно. У меня не было свадьбы. Не было даже свадебного платья. Я знаю, что Саша сейчас в Питере, но он до сих пор не подарил ребенку подарок на день рождения! Зато на всю страну вылил на меня ушаты грязи, потратил мои деньги и психику!»